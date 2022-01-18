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Политолог Лазарев описал ближайшее будущее для Порошенко

  /   Обновлено: 18 января 2022 08:45
Политика
Политолог Лазарев описал ближайшее будущее для Порошенко
Новостное агентство «Харьков»

Москва, 18 января. Экс-президент Украины Петр Порошенко не будет сидеть в тюрьме, а, скорее всего, ограничится домашним арестом. Об этом рассказал общественный деятель Александр Лазарев.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» подчеркнул, что бывший глава государства привык жить в комфорте, а потому он ни под каким предлогом не согласится находиться даже в отремонтированном СИЗО со всеми удобствами. Политолог считает, что олигарх избежит строгой меры наказания.

«Максимум, что может быть — это домашний арест. Но это не даст ему никаких плюсов. С точки зрения электоральной перспективы, конечно, для политика, который объявляет себя одной из частей оппозиции. В данном случае Порошенко вообще хочет объявить себя главным оппозиционером. Конечно, это смешно, ведь его ниша маленькая, она не может охватить всю Украину», — отметил Лазарев.

Политолог Лазарев описал ближайшее будущее для Порошенко
Невские Новости /

Он добавил, что ради политической карьеры, чтобы разыграть роль противника президента Украины Владимира Зеленского, Порошенко было бы выгодно оказаться в СИЗО. Однако маловероятно, что миллиардер рискнет решиться на такой шаг.

Ранее Лазарев рассказал, что никто не собирается арестовывать бывшего президента Украины Петра Порошенко. Это просто политический спектакль.

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