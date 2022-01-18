Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 08:47
08:46
Общество
Пользователи Reddit поразились пролетевшему сквозь микроавтобус российскому каскадеру
08:43
Общество
Сибирскую авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали за отказ пассажирам в посадке на борт
08:43
Шоу-бизнес
Киану Ривз назвал своим любимым фильмом фантастическую ленту «Роллербол»
08:39
Политика
Политолог Лазарев описал ближайшее будущее для Порошенко
08:38
Общество
Число задержанных в Алма-Ате участников незаконных акций превысило 2,7 тысячи
08:36
Экономика
Незаконное списание денег стало самым частым страховым случаем в новогодние праздники
08:34
Политика
Читатели Le Figaro накинулись с критикой на Кулебу из-за его слов в адрес России
08:29
Общество
Диетолог Соломатина рекомендовала есть жирную рыбу перед крещенскими купаниями
08:20
Политика
Зеленский потребовал сократить список профессий воинского учета для женщин
08:16
Общество
Козерогов ждут жаркие споры, а Тельцов посетит вдохновение: гороскоп на 18 января
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Число задержанных в Алма-Ате участников незаконных акций превысило 2,7 тысячи

  /   Обновлено: 18 января 2022 08:44
Общество
Число задержанных в Алма-Ате участников незаконных акций превысило 2,7 тысячи
Prt Scr youtube.com  /  Bihar Hour

Алма-Ата, 18 января. Казахстанские правоохранители с начала антитеррористической операции в Алма-Ате задержали более 2,7 тысячи человек за участие в незаконных акциях, мародерстве и прочих преступлениях.

Пресс-служба городской комендатуры сообщает, что всего с начала операции в городе были задержаны 2 748 человек. Всего было изъято 4 179 боеприпасов и 131 единица огнестрельного оружия. В свою очередь 17 января сообщалось о 2 601 задержанном.

Массовые беспорядки в Казахстане начались 2 января. Жители городов стали выходить с протестом после повышения цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в мародерство, столкновения с силовиками, нападения на административные здания, а также похищение оружия и боеприпасов.

Накануне правоохранители задержали в центре Алма-Аты двух вооруженных мужчин, подозреваемых в ограблении оружейных магазинов во время массовых беспорядков. Злоумышленники — мужчины в возрасте 35 и 38 лет.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Число задержанных в Алма-Ате участников незаконных акций превысило 2,7 тысячи
Казахстан задержания алма-ата
Комментировать