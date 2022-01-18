Число задержанных в Алма-Ате участников незаконных акций превысило 2,7 тысячи

Алма-Ата, 18 января. Казахстанские правоохранители с начала антитеррористической операции в Алма-Ате задержали более 2,7 тысячи человек за участие в незаконных акциях, мародерстве и прочих преступлениях.

Пресс-служба городской комендатуры сообщает, что всего с начала операции в городе были задержаны 2 748 человек. Всего было изъято 4 179 боеприпасов и 131 единица огнестрельного оружия. В свою очередь 17 января сообщалось о 2 601 задержанном.

Массовые беспорядки в Казахстане начались 2 января. Жители городов стали выходить с протестом после повышения цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в мародерство, столкновения с силовиками, нападения на административные здания, а также похищение оружия и боеприпасов.

Накануне правоохранители задержали в центре Алма-Аты двух вооруженных мужчин, подозреваемых в ограблении оружейных магазинов во время массовых беспорядков. Злоумышленники — мужчины в возрасте 35 и 38 лет.