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Незаконное списание денег стало самым частым страховым случаем в новогодние праздники

Экономика
Незаконное списание денег стало самым частым страховым случаем в новогодние праздники
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 18 января. Самой частой причиной обращения в страховые компании на новогодние праздники стало несанкционированное списание денег. Такие результаты получены компанией «СберСтрахование».

Подобных обращений аналитики насчитали 22,3 процента. Как правило, люди обращались из-за того, что попались на уловку мошенников и приобрели вещь на непроверенном сайте. Результаты исследования передает ТАСС.

«Большинство обращений в страховую компанию было связано с покупками на непроверенных сайтах, а также звонками мошенников, которые предлагали «получить подарок в честь праздника» и методами социальной инженерии узнавали данные карты», — отметили аналитики.

На втором месте по частоте страховых случаев — проблемы с жильем. С заливами столкнулись 13,4 процента клиентов, на повреждения из-за снегопадов и заморозков пожаловались четыре процента, а на пожары три процента. Обращались также по полисам ОСАГО и каско — 18,3 процента и 2 процента соответственно.

Известно также, что за 2021 год россияне купили 50 миллионов страховок от болезней. Такой рекордный результат связывают с пандемией.

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