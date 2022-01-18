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Читатели Le Figaro накинулись с критикой на Кулебу из-за его слов в адрес России

  /   Обновлено: 18 января 2022 08:34
Политика
Читатели Le Figaro накинулись с критикой на Кулебу из-за его слов в адрес России
wikipedia.org  /  Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Париж, 18 января. Французские читатели газеты Le Figaro раскритиковали слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который призвал Париж ужесточить политику в адрес Москвы.

Кулеба обвинил Россию в желании «унизить» Запад и призвал Францию повлиять на Москву, ужесточив политику. Своем мнение французы выразили в комментариях под материалом.

«Франция не настолько сильна, чтобы помогать Украине. Ни НАТО, ни США не будут воевать за хрупкую независимость Украины. В течение последних четырех столетий, начиная с имперской эпохи и до нынешней постбольшевистской эры, эта страна входила в Россию», — написал Heretique.

«Больше невыносимо видеть в публикациях «Фигаро» антироссийскую пропаганду. Вам должно быть стыдно!» — возмутился Bernard LARGILLIER.

«Украина, как и многие страны бывшего Варшавского договора, не является примером успешного посткоммунистического перехода», — добавил LAURENT MARTIN 15.

Ранее Кулеба обсудил с главой МИД Германии Анналеной Бербок поставки оружия Украине. По словам украинского министра, в ходе диалога он привел Бербок аргументы и позицию Киева относительно поставок оружия. Кулеба отметил, что переговоры по этому вопросу будут продолжены.

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украина нато франция кулеба
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