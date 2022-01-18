Зеленский потребовал сократить список профессий воинского учета для женщин

Киев, 18 января. Президент Украины Владимир Зеленский попросил министра обороны Алексея Резникова сократить перечень профессий и специальностей, по которым женщин ставят на воинский учет.
Ранее на сайте Офиса президента Украины была зарегистрирована петиция с требованием отменить приказ об обязательной мобилизации женщин в стране, которая вскоре набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения. Глава государства ответил на коллективное обращение граждан.
«Я обратился к министру обороны Украины А. Резникову с просьбой безотлагательно и комплексно проработать поднятый в петиции вопрос, уделив особое внимание решению таких вопросов, в частности: существенному уточнению (сокращению) перечня специальностей и/или профессий, смежных соответствующей военно-учетной специальности, согласно которому женщины берутся на воинский учет военнообязанных, с учетом реальных потребностей обороны государства», — сказано в ответе на петицию.