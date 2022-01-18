Политолог Лазарев: с арестом Порошенко разыгрывается спектакль

Москва, 18 января. Никто не собирается арестовывать бывшего президента Украины Петра Порошенко, это просто спектакль. Об этом заявил политолог Александр Лазарев.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт напомнил, что в ходе предвыборной кампании украинский президент Владимир Зеленский обещал, что посадит в тюрьму своего предшественника. Однако прошло целых два года прежде, чем он начал выполнять то, о чем говорил перед избирателями.

«Логики здесь нет. Здесь просто взяли и осудили. Не осудили, а предъявили, пока еще не осудили. Это все наталкивает меня на мысль, что никто никого сажать не собирается. Это просто политический разыгрывается спектакль. Если бы хотели осудить Порошенко, то можно было бы поднять дела армейские», — отметил общественник.

Федеральное агентство новостей /

Он добавил, что можно было бы использовать тему коррупции, преступления во время активной военной фазы в Донбассе. Однако сторона обвинения против Порошенко использует нарушения, которые практически невозможно доказать.

Ранее стало известно, что Порошенко вернулся в Киев из Варшавы после долгого отсутствия. Он заявил, что он не позволит посадить себя за решетку.