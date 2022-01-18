Губернатор Солодов призвал расследовать смерть пациентки больницы на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 18 января. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов указал на важность тщательного расследования причин смерти 18-летней девушки в одной из больниц краевой столицы.

Девушка умерла в лечебном заведении в Петропавловске-Камчатском 11 января. Минздрав края начал проверку по этому факту. О ходе выяснения причин смерти девушки на оперативном совещании доложил губернатору министр здравоохранения Камчатки Андрей Кузьмин.

Солодов попросил главу Минздрава продолжить работу «в таком же ключе» и подчеркнул, что в этом вопросе важна не спешка, но объективность и «всесторонность анализа».

«Чтобы не было сомнений в объективности, возможности давления на экспертов, давайте активно федеральных коллег подключим с тем, чтобы у нас все аспекты этой истории получили и подтверждение, и оценку. Нам всем необходимо сделать соответствующие выводы. Прошу эту работу на контроле держать и докладывать регулярно», — заявил губернатор.

Ранее на Камчатке четырехлетний мальчик умер от истощения из-за того, что ушедшая в запой мать забыла его покормить. По факту гибели несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело, сообщает источник в СУ СКР по Камчатскому краю.