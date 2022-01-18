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Глава Росатома Лихачев объяснил причину затора 20 судов в Арктике

Экономика
Глава Росатома Лихачев объяснил причину затора 20 судов в Арктике
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 18 января. Более 20 судов образовали затор в акватории Северного морского пути в конце ноября прошлого года из-за разделения полномочий по контролю между Министерством транспорта и атомно госкорпорацией.

Глава Росатома Алексей Лихачев объяснил, почему корабли застряли в Арктике. Об этом передает РБК.

«Дело в том, что при распределении полномочий по управлению навигацией на Севморпути в 2018 году часть их осталась у Минтранса: речь идет о ФГБУ "Администрация Севморпути", которая выдает разрешения на проход судов. Но как оказалось, контроль был недостаточным», — сказал он.

Лихачев добавил, что на Северном морском пути необходимо работать согласованно. Также нужно понимать, где какое судно находится.

Ранее президент России Владимир Путин поручил разобрать предложения по созданию железнодорожного маршрута в Арктике к порту Троценко до 10 мая. Правительство обязано до 10 мая представить разработанные предложения по созданию железнодорожного маршрута к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги. Ответственным исполнителем назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

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