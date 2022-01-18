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Актер Рэй Фишер вступил в перепалку с режиссером Джоссом Уидоном

  /   Обновлено: 18 января 2022 07:40
Шоу-бизнес
Актер Рэй Фишер вступил в перепалку с режиссером Джоссом Уидоном
Кадр из фильма «Лига справедливости»

Лос-Анджелес, 18 января. Голливудский актер Рэй Фишер ответил на критику режиссера Джосса Уидона, который упрекнул съмочную команду «Лиги справедливости» в ужасном поведении.

Постановщик был приглашен студией Warner Bros. для завершения съемок кинокомикса о команде супергероев из вселенной DC. В результате кинолента получила негативные отзывы среди критиков и зрителей, а участники съемок начали публично конфликтовать между собой.

Фанаты потребовали, чтобы боссы студии выпустили версию режиссера Зака Снайдера. После досъемок она была представлена на стриминговых сервисах.

Уидон заявил, что актеры на съемках вели себя ужасно. Однако Фишер предпочел не концентрироваться на негативе.

Актер Рэй Фишер вступил в перепалку с режиссером Джоссом Уидоном
wikipedia.org / Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0

«Похоже, Джосс Уэдон все-таки стал режиссером финала (намекает на заключительную часть «Мстителей» — Прим. ред.) Вместо того, чтобы сегодня говорить обо всей лжи и шутовстве, я буду отмечать наследие почтенного доктора Мартина Лютера Кинга-младшего. Завтра работа продолжится», — отметил Рэй.

Ранее стало известно, что актриса Дрю Бэрримор испытывала страх перед беременностью. Это побудило ее обратиться за помощью к коллеге по фильму «Крик» Кортни Кокс.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актер Рэй Фишер вступил в перепалку с режиссером Джоссом Уидоном
кино лига справедливости джосс уидон рэй фишер
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