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Читатели Dnes.dir восхитились решением России по строительству железной дороги к Арктике

  /   Обновлено: 18 января 2022 07:39
Общество
Читатели Dnes.dir восхитились решением России по строительству железной дороги к Арктике
Пресс-служба Красноярской ЖД

, 18 января. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать проект железнодорожного маршрута к северо-западному побережью Баренцева моря, что стало поводом для написания статьи на сайте болгарского издания Dnes.dir.

Автор утверждает, что для Москвы Арктика является приоритетным направлением. Читатели согласились с этим утверждением и восхитились российскими проектами.

«Путин хочет и будет строить. Мы хотим построить автомагистраль "Хемус", но нет, разве что лет через 50. Мы хотели "Южный поток", но нет. АЭС "Белене" мы тоже хотели, но и ее нет», — написал Хи хи.

Один из читателей упрекнул демократов в печальной ситуации с железными дорогами в Болгарии. Он отметил, что на севере многие страны успешно развиваются. Тут не только Россия, но и Финляндия с Норвегией.

«А на Аляске после того, как Российская империя продала ее США, перебили почти все живое. Хорошо, что нашелся капитан, который бывал в Российской империи и видел, как эскимосы разводят оленей. Он вразумил ковбоев и научил их жить в вечной мерзлоте: мало размахивать автоматом, кушать тоже надо», — добавил пользователь.

Один из комментаторов вспомнил мнения некоторых западных СМИ, которые утверждали, что Россия ведет наступление на Арктику. Он считает эти заявления абсурдными, поскольку эти территории и так под контролем Москвы.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что российские подводные лодки класса «Борей» способны осуществлять невозможные для ВМС США операции в Арктическом регионе. Американские подлодки не могут свободно действовать в северных широтах.

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путин арктика железная дорога болгары
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