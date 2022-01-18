Использование публичного Wi-Fi может привести к взлому пароля

Москва, 18 января. Использование публичной Wi-Fi-сети при входе в учетную запись чревато перехватом пароля злоумышленниками. Особенно если используется одинаковый пароль на разных ресурсах, рассказал директор центра Solar inRights компании «Ростелеком-Солар» Дмитрий Бондарь.

Мошенники используют базы утекших паролей от других сервисов, чтобы попытаться войти в необходимый, объяснил специалист в беседе с РИА Новости.

«Они применяют специальные программы, которые перебирают варианты паролей. Чем проще пароль, тем вероятнее и быстрее взлом», — рассказал Бондарь.

К взлому может привести и небезопасное хранение паролей — если данные расположены в незащищенных устройствах или их браузерах, то пароли могут похитить с помощью вредоносных программ. Довольно часто наблюдается картина кражи паролей от страниц в соцсетях, когда владелец аккаунта входит в него, используя публичные незащищенные Wi-Fi-сети, заключил собеседник издания.

Чтобы защитить данные входа, при работе через браузер при выходе из личного кабинета нужно стирать пароль, либо не ставить галочку «запомнить». Важно не предоставлять свои персональные данные даже в закрытых группах соцсетей.