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Большинство россиян посчитали стабильность компании важнее зарплаты

Общество
Большинство россиян посчитали стабильность компании важнее зарплаты
pixabay.com

Москва, 18 января. Стабильность компании считают главным фактором при выборе работы в текущем году более половины россиян, следует из проведенного специально для РИА Новости исследования сервиса Работа.ру.

Стабильность компании считают важнейшим фактором при выборе работы в 2022 году 59% опрошенных. В 2021 году такого мнения придерживались 46% респондентов, говорится в исследовании. Высокий уровень зарплаты остается важным для 56% участников исследования.

«Стабильность компании-работодателя к 2022 году вышла в лидеры по значимости для соискателей, что можно назвать важным последствием пандемии коронавируса. Рынок труда заметно меняется, к концу прошлого года он стал соискательским, и теперь при поиске работы все больше внимания обращают не только на возможность заработать, но и на условия труда», — цитирует директора по продукту сервиса Работа.ру Евгения Бобкова РИА Новости.

На комфортные условия труда обратят внимание 30% опрошенных, для 27% респондентов имеет значение близость к дому и удобное расположение места работы, для 25% — коллектив.

Сервис Работа.ру провел исследование в январе. В опросе участвовали респонденты старше 18 лет — представители экономически активного населения России из всех регионов страны.

Ранее опрос показал, что жители России в среднем хотели бы получать зарплату в размере 166 тыс. рублей в месяц. Представители мужского пола в среднем хотели бы иметь зарплату в размере 187 тыс. рублей. У женщин этот показатель составляет 138 тыс. рублей.

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работа опрос трудоустройство
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