Психолог Коржаева объяснила веру в пророчества Ванги природой человека

Москва, 18 января. Людям было свойственно верить в чудеса во все времена, и особенно часто пророчествам доверяют в сложные эпохи, считает психолог Ирина Коржаева.

В период перестройки «было тяжело эмоционально», но были видны причины происходящего, заявила Коржаева. По ее словам, люди в то время были напуганы. В настоящее время сложилась иная ситуация, отметила в интервью телеканалу «Царьград» психолог.

«Сейчас очень сильно развито инфоцыганство, за которым люди идут. Чем больше разжеванной информации, тем люди становятся более ленивыми. Они перестают думать и цепляются за такого рода информацию», — подчеркнула психолог.

Человеку свойственно постоянно думать о деструктивном. Такой механизм заложен в природу людей для выживания, рассказала Коржаева. Веру в пророчества она объяснила природой человек.

«Как только у нас начинают работать инстинкты, все, что может нам помочь или поддержать, выносится на уровень прорицателя. Это уже в сторону Ванги, но Вангу мы не будем приписывать, умная женщина была», — заключила Коржаева.

Ранее СМИ сообщили, что Ванга предсказала великий голод и гибель всего живого на Земле в следующем тысячелетии. Согласно предсказанию Ванги, в 2028 году человечество создаст новый источник энергии. К 2130 году на Земле уже будут организованы колонии под водой. А к 2183 году Марс станет ядерной державой и потребует независимости от Земли, предрекала Ванга.

В 2302 году люди научатся создавать искусственные Солнца. Однако в 2354 году на одном из них произойдет засуха, что приведет к великому голоду в 2371 году. В результате все живое погибнет на Земле, но человечество заложит основы для новой жизни в другой звездной системе.