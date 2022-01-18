Киев, 18 января. Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в ходе рабочего визита в Киев встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским, а также коллегами из местных спецслужб.

Стороны обсудили региональную повестку, напряженность и усилия, направленные на ее разрядку. Об этом сообщает журналистка CNN Наташа Бертранд в своем Twitter.

«В прошлую среду директор Бернс посетил с заранее запланированным визитом Киев, где он провел консультации с коллегами из разведки на фоне опасений дальнейшего вторжения России на Украину», — написала она.

Россия в свою очередь отрицает агрессивные планы в отношении Украины, которые ей приписывают на Западе. Однако она считает выходом за «красные линии» возможное вступление Украины в НАТО.

Ранее политический обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов предупредил о готовящейся провокации США и Украины против Донбасса. Американские специалисты продолжают обучать Силы специальных операций Украины на военной базе в США. А что скажут сделать в Вашингтоне Киеву, то он и сделает, вплоть до серьезных провокаций в Донбассе, сказал он.