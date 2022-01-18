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Цена нефти Brent перевалила за отметку 87 долларов впервые с 2014 года

Экономика
Цена нефти Brent перевалила за отметку 87 долларов впервые с 2014 года
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 января. Цена нефти Brent превысила 87 долларов впервые за семь лет. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Рост нефтяных котировок объясняется трудностями с логистикой и поставками. Рыночные игроки предполагали, что рост в 10%, который топливо показало в текущем году, может не остановиться и пойти дальше.

Эксперты рынка не ошиблись. В настоящий момент цена нефти Brent перевалила за отметку 87 долларов впервые с 2014 года.

Котировки нефти марки Brent стремительно взлетели на 11% с начала 2022 года. Баррель черного золота сейчас торгуется на отметке в 86 долларов. По итогам ушедшего 2021 года топливо поднялось в цене на 50%.

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