Москва, 18 января. Цена нефти Brent превысила 87 долларов впервые за семь лет. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Рост нефтяных котировок объясняется трудностями с логистикой и поставками. Рыночные игроки предполагали, что рост в 10%, который топливо показало в текущем году, может не остановиться и пойти дальше.

Эксперты рынка не ошиблись. В настоящий момент цена нефти Brent перевалила за отметку 87 долларов впервые с 2014 года.

Котировки нефти марки Brent стремительно взлетели на 11% с начала 2022 года. Баррель черного золота сейчас торгуется на отметке в 86 долларов. По итогам ушедшего 2021 года топливо поднялось в цене на 50%.