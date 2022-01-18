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Украинский экс-министр Буславец допустила ограничение поставок газа для населения

Экономика
Украинский экс-министр Буславец допустила ограничение поставок газа для населения
Федеральное агентство новостей

Киев, 18 января. Украинская компания «Нафтогаз» может ограничить поставки газа населению и промышленности, а также пойти на «отбор» российского транзитного топлива из потока в случае его дефицита.

Сейчас в украинских ПХГ осталось 6,6 млрд кубометров газа для внутреннего потребления. Дефицит топлива в первом квартале составляет минимум 2 млрд кубометров. Об этом рассказала бывшая и.о. министра энергетики страны Ольга Буславец на своей странице в Facebook.

«Украина не сможет обойтись без его импорта для покрытия пиковых нагрузок в отопительный период, обусловленных низкими температурами воздуха», — написала она.

По словам Буславец, «Нафтогаз» переживает тяжелый финансовый дефицит. Украинским властям в то же время нужно искать для компании средства на закупки газа.

Ранее глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко упрекнул Германию за желание заработать на «СП-2». Германия не имеет права использовать другие страны для получения экономической выгоды от поставок газа по «Северному потоку — 2», сказал он.

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