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Зеленский обсудил с американскими сенаторами «действенную помощь» США

Политика
Зеленский обсудил с американскими сенаторами «действенную помощь» США
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 18 января. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил американским сенаторам, что чувствует действенную помощь в сфере безопасности.

Зеленский на встрече с американскими сенаторами доложил им о ситуации на Украине. Он отметил роль Конгресса США в поддержке стремления Киева в НАТО и углубления взаимодействия между Украиной и США. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

«Мы чувствуем и получаем действенную помощь в сфере безопасности в столь сложное время, время агрессии со стороны Российской Федерации», — сообщила пресс-служба Зеленского.

Украинский лидер заявил о необходимости введения санкций против России. Сенаторы США в свою очередь выразили поддержку суверенитета Украины и территориальной целостности страны.

Ранее известный российский политолог и публицист Дмитрий Куликов заявил, что Украина может быть ликвидирована американцами через госпереворот. Американцам не нужен Киев, который мешает США выстраивать отношения с Россией, поэтому Вашингтон рассматривает сценарий по ликвидации Украины.

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