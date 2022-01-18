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Центр Гамалеи разработал тест на антитела к «Омикрону»

Наука
Центр Гамалеи разработал тест на антитела к «Омикрону»
mil.ru  /  Минобороны России

Москва, 18 января. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал специальную тест-систему для выявления нейтрализующих вирус антител к омикрон-штамму коронавируса, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

Однако пока для широких масс населения новая тест-система недоступна, уточнил ученый. По его словам, система для определения вируснейтрализующих антител к новому штамму коронавируса есть в Центре имени Гамалеи.

«У нас есть тест-система для определения вируснейтрализующих антител к "Омикрону", но доступна она пока только у нас в центре», — сообщил в интервью РИА Новости Гинцбург.

Пик распространения омикрон-штамма коронавируса в России ожидается в феврале. Как отметил ранее вирусолог Александр Чепурнов, новая мутация не сможет вытеснить вариант «Дельта» в конце января.

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коронавирус гинцбург омикрон
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