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Секретарь СНБО Данилов призвал партнеров Украины поставить больше оружия

  /   Обновлено: 18 января 2022 05:53
Политика
Секретарь СНБО Данилов призвал партнеров Украины поставить больше оружия
wikimedia.org / Администрация президента Украины / CC BY 4.0

Киев, 18 января. Киев нуждается в гораздо большем количестве оружия от своих партнеров. Соответствующее заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Киевские власти уже передали список необходимого оружия другим странам-союзницам. Однако на данный момент секретарь СНБО не может назвать конкретные виды вооружения.

«У нас есть большое желание, чтобы его было гораздо больше. Мы понимаем масштабы поставок другим странам, и по сравнению с тем, что мы имеем — это неадекватный ответ. Но даже и за это большое спасибо», — добавил Данилов.

Кроме того, он сообщил, что располагает «расчетами», согласно которым России необходимо не менее 1,5 миллиона солдат, чтобы она «держала нашу территорию под контролем».

Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что РФ якобы причастна к кибератакам, совершенным в отношении правительственных сайтов страны.

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