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Ученые РАН сообщили о сближении с Землей потенциально опасного астероида

Общество
Ученые РАН сообщили о сближении с Землей потенциально опасного астероида
pixabay.com

Москва, 18 января. Телескопы Института прикладной математики (ИПМ) им. М. В. Келдыша РАН обнаружили астероид, приближающийся к Земле. Информация об этом опубликована в Instagram-аккаунте ИМП.

Сотрудники института сообщили, что объект сопровождался телескопом ОРИ-22 в Кастельгранде в Италии в ночь на 17 января. Также известно, что диаметр астероида составляет один километр.

«К Земле приближается яркий потенциально опасный астероид 7482 (1994 РС1)», — написали ученые.

Кроме того, в ИМП отметили, что фотометрические наблюдения небесного тела позволят уточнить форму объекта. Институт также предложил подписчикам угадать форму астероида: яблоко, дыня, авокадо или нечто другое.

Астероид 1994 РС1 обнаружил астроном Роберт Макнот в 1994 году в обсерватории Сайдинг-Спринг. Ранее NASA сообщило, что объект пролетит мимо Земли 18 января со скоростью более 70 тысяч километров в час на расстоянии около двух миллионов километров.

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астероид ран 1994 РС1
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