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Гинцбург рассказал об успехах ученых в борьбе с коронавирусом в 2021 году

Общество
Гинцбург рассказал об успехах ученых в борьбе с коронавирусом в 2021 году
Prt Scr youtube.com  /  СберТВ

Москва, 18 января. Прошедший 2021 год стал особенно успешным в плане научных разработок.

В 2021 году удалось не только создать вакцину от коронавируса «Спутник V», но и доказать ее успешность. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«Надо оценивать год положительно, он успешный с точки зрения научных разработок. Потому что мы не только создали вакцину "Спутник V", но и продемонстрировали ее преимущество, что она сегодня очень эффективно защищает не только от исходного штамма, но и от последующих его вариантов. Вакцина демонстрирует свою определенную универсальность в отличие от мРНК-вакцин», — сказал эксперт.

Кроме того, «Спутник V» стал перво в мире признанной вакциной от коронавируса. Сейчас он одобрен уже в 70 странах, что говорит об успешности препарата, отметил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Ранее замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что эффективность вакцин от коронавируса с учетом прихода «Омикрона» принципиально не поменялась. Сейчас изучается вируснейтрализующая способность вакцин.

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вакцина пандемия коронавирус
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