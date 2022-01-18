Гинцбург рассказал об успехах ученых в борьбе с коронавирусом в 2021 году

Москва, 18 января. Прошедший 2021 год стал особенно успешным в плане научных разработок.

В 2021 году удалось не только создать вакцину от коронавируса «Спутник V», но и доказать ее успешность. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«Надо оценивать год положительно, он успешный с точки зрения научных разработок. Потому что мы не только создали вакцину "Спутник V", но и продемонстрировали ее преимущество, что она сегодня очень эффективно защищает не только от исходного штамма, но и от последующих его вариантов. Вакцина демонстрирует свою определенную универсальность в отличие от мРНК-вакцин», — сказал эксперт.

Кроме того, «Спутник V» стал перво в мире признанной вакциной от коронавируса. Сейчас он одобрен уже в 70 странах, что говорит об успешности препарата, отметил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Ранее замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что эффективность вакцин от коронавируса с учетом прихода «Омикрона» принципиально не поменялась. Сейчас изучается вируснейтрализующая способность вакцин.