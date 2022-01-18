Боррель призвал пересмотреть структуру безопасности Европы

Брюссель, 18 января. Европейская структура безопасности требует пересмотра с учетом всех участвующих в переговорах стран.

С 1970-х годов в Европе произошли большие изменения, включая вопросы архитектуры безопасности. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе заседания комитета Европарламента по иностранным делам, приведя в пример СССР, которого больше нет.

«Пересмотр архитектуры безопасности — это не безумная идея, это можно делать таким образом, чтобы это устраивало всех. Если речь идёт об этом, если в этом заключается цель России, то необходимо менять повестку дня и увеличивать число участников процесса пересмотра архитектуры безопасности», — сказал Боррель.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия своими предложениями по гарантиям безопасности «расставила ловушку» странам Североатлантического альянса. Каллас назвала предложения «вымогательством», призвав не дать «разрушить» прежнюю архитектуру безопасности в Европе.