Британские консерваторы могут отправить в отставку попавшего в скандал премьера Джонсона

Лондон, 18 января. Будущее премьера Великобритании Бориса Джонсона после вечеринок в его резиденции в разгар жесткого карантина будут решать однопартийцы консерваторы, сообщает газета «Известия».

Скандал в Британии вызвали сообщения о ряде вечеринок в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит. В некоторых таких мероприятий участвовал сам Джонсон. Пара вечеринок состоялась перед похоронами принца Филиппа в апреле 2021 года, что вызвало еще большее возмущение британцев.

Будущее Джонсона находится в руках консерваторов. Парламентская фракция правящей партии должна провести голосование о доверии партийному лидеру, если тот сам не подает в отставку.

«В Консервативной партии недовольны Борисом Джонсоном, который ее дискредитирует. Перед ее членами стоит выбор: менять премьера сейчас или отложить вопрос до выборов, которые должны состояться в 2024 году, — сообщила газете «Известия» глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева

Ранее полиция Лондона начала проверку из-за «винных пятниц» в резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит. Британские чиновники устраивали вечеринки, когда на территории страны действовали строгие антиковидные ограничения.