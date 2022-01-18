Пользователи «ВКонтакте» согласились с Песковым по поводу предложений США по безопасности

Москва, 18 января. Москва требует от Вашингтона конкретные предложения по безопасности, учитывая высокую напряженность на границе с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Речь представителя Кремля бурно обсудили пользователи «ВКонтакте». Об этом сообщает информационное агентство Regnum.

«Все верно говорит уважаемый Дмитрий Песков. 120 тысяч украинских военных из ВСУ Америка собирается пустить на убой, чтобы отгородить Россию от Европы. Сценарий уже всем понятен», — отмечает Павел С.

Надежда С. отметила, что уже давно понятно, что США намерены превратить Украину в свой полигон, и ищут для этого поводы. Однако для обстрелов Югославии быстро нашли причину.

«Папуасов из соседней страны рано или поздно отправят на суицид, как грузин в свое время. Так что это вполне себе может быть, Песков прав, оценивая ситуацию как сильную угрозу», — пишет Дмитрий Ю.

Владислав А. уверен, что вооруженному конфликту быть. Россия не допустит чтобы Украина оказалась в НАТО, ведь город-герой Одесса не должен быть американской базой.

Ранее политолог и журналист Евгений Сатановский заявил, что слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова об участии США в возможных переговорах России и Украины могут быть тонким политическим троллингом. Основной посыл его речи заключается в недопущении вмешательства Вашингтона в диалог Москвы и Киева.