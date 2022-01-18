Посол Украины Мельник: Берлин не считается с интересами Киева

Берлин, 18 января. Берлин зачастую игнорирует Украину, так как не воспринимает ее как «великую культурную европейскую нацию» или «влиятельный субъект политики.»

Украинские дипломаты в ФРГ «мощно заявили» о себе, из-за чего немецкая элита, журналисты и эксперты знают про существование Украины, которая имеет цели и «уверенно прокладывает свой путь». Однако Берлин легко может не считаться с интересами Киева. Об этом рассказал посол страны в ФРГ Андрей Мельник агентству «Укринформ».

«Думаю, что в этом — наша главная недоработка последних 30 лет: мы еще не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации, влиятельном субъекте истории. А именно от этого в значительной мере зависит и политическое признание», — сказал он.

Ранее Мельник пожаловался на отказ Берлина продавать Киеву оружие. Отказ Берлина продавать оружие Киеву разочаровывает, заявил посол Украины. Мельник выразил надежду, что Берлин все же согласится поставлять вооружение Киеву.