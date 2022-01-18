Global News: Канада перебросила отряд спецназа на Украину

Оттава, 18 января. Отряд канадских сил специальных операций отправился на Украину для «сдерживания российской агрессии», сообщает со ссылкой на неназванные источники канадский телеканал Global News.

Небольшой контингент канадских военных направили на Украину на фоне обострения ситуации вокруг страны. Источники издания подчеркнули, что этот шаг стал «частью усилий» НАТО по «сдерживанию российской агрессии» и выявлению путей поддержки Киева. Кроме того, перед канадскими спецназовцами поставлена задача по эвакуации дипломатов в случае обострения ситуации, сообщает телеканал.

Ранее госпогранслужба Украины сообщила, что украинские военные и пограничники в феврале примут участие в учениях по стандартам НАТО. В преддверии мероприятия во Львовской области состоялась конференция по планированию учений.