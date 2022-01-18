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Юрист Аванесов перечислил условия для изъятия квартиры за долги

Общество
Юрист Аванесов перечислил условия для изъятия квартиры за долги
pexels.com  /  RODNAE Productions

Москва, 18 января. Единственное пригодное для постоянного проживания жилое помещение пользуется исполнительским иммунитетом, поэтому его не могут отобрать за долги, отметил ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов. Но есть исключения.

Однако если квартира куплена в кредит, который обеспечен этим помещением, то впоследствии ссылаться на исполнительский иммунитет уже нельзя, пояснил специалист в беседе с «Прайм».

Если жилое помещение является единственным пригодным для постоянного проживания для должника и членов его семьи, но при этом имеет, например, слишком большую площадь, которая значительно больше необходимой, то полностью исключать шанс на взыскание уже нельзя.

Также на единственное жилое помещение могут обратить взыскание, если будет установлено, что должник искусственно и осознанно создал такие условия, при которых у семьи больше не осталось других вариантов для проживания.

Недавно Центробанк посоветовал не увлекаться кредитами после праздников. Прибегнуть к услугам профессиональных кредиторов можно. Это может быть микрофинансовая организация, ломбард, кредитная карта со льготным периодом, но пользоваться этими инструментами нужно с большой осторожностью и очень взвешенно, чтобы не погрязнуть в долгах.

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квартира долги жилье
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