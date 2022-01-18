Пятый этап туристического кешбэка стартовал в России

Москва, 18 января. Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране, который будет действовать до 30 апреля.

Приобрести туры в рамках программы можно будет до 12 апреля, а отправится в путешествие по 30 апреля включительно. В рамках программы туроператорами будут предложены новые направления по стране. На высокий спрос могут повлиять праздники 23 февраля и 8 марта, передает РИА Новости.

«Для туристов подготовлено более двух миллионов разнообразных и интересных предложений. И это, кстати говоря, на полмиллиона больше, чем в прошлом году», — рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

В период действия программы почти по всей стране можно кататься на горных лыжах и заниматься всеми активными зимними видами отдыха. Кроме того, остается популярным санаторно-курортный, оздоровительный и культурно-познавательный отдых.

Ранее официальный представитель Общенационального союза индустрии гостеприимства в Крыму Наталия Стамбульникова рассказала, что россияне смогут вернуть 20% от стоимости тура за отдых в Крыму. Как говорит Стамбульникова, практика показала, что прошлые программы кешбэка дали хорошую загрузку Крыму и Севастополю на май и июнь прошлого года.