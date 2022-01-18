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Гастроэнтеролог Дианова посоветовала пить утром воду комнатной температуры
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Гастроэнтеролог Дианова посоветовала пить утром воду комнатной температуры

Общество
Гастроэнтеролог Дианова посоветовала пить утром воду комнатной температуры
pxfuel.com

Москва, 18 января. Привычка выпивать стакан воды перед завтраком полезна для здоровья, однако вода должна быть определенной температуры, заявила гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Благодаря этой привычке стабильно запускаются все процессы, желудок будет работать четко по часам, у человека будет хорошее настроение, чистая кожа, хорошая микрофлора, отметила специалист в беседе с радио Sputnik.

«С точки зрения гастроэнтерологии происходит срабатывание одного из базовых рефлексов – желудочно-кишечного, то есть поступление воды натощак стимулирует перистальтику кишечника», — пояснила врач.

Но чтобы организм действительно получил пользу, вода должна быть комнатной температуры, не холодной, особенно если есть склонность к запорам, какая наблюдается у 80% городского населения. А при наличии болей в животе вода должна быть более теплая.

Новогодние застолья могли привести к обострению холецистита. Диетолог Лидия Ионова рассказала, как скорректировать состояние при помощи лечебного питания. Первым делом нужно употреблять много чистой воды.

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вода утро натощак
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