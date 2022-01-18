Пользователи Twitter выразили недовольство пьющими британскими политиками

Лондон, 18 января. Лидер Лейбористской партии Кир Стармер заявил, что премьер-министру Великобритании Борису Джонсону стоит уйти в отставку, хотя ранее в Сети появились фотографии, на которых он вместе с коллегами пьет пиво на рабочем месте.

Политик подчеркнул, что несмотря на схожесть ситуаций, сравнивать их не стоит. Он, в отличие от главы британского правительства, не устраивал вечеринок, а лишь устроил небольшой перерыв при загруженном графике. Однако жителей Великобритании это не убедило.

«Это дает глубочайшее понимание того, как работают политики на благо этой страны. Настораживает», — отметил @Sparkler8182.

Пользователь @Gerry_Egan не понимает, почему политики в Британии позволяют себе употребление алкоголя. Он, возможно, тоже хотел бы выпить пива, находясь в штате полиции или в здравоохранении.

«Он отправлял 100 сотрудникам приглашение с предложением принести свою выпивку? Нет, так что идем дальше», — считает @ArtBear1000.

Британец @MikeyMcMahon считает, что обе истории не стоит сравнивать. Джонсон явно нарушал правила, а Стармер нет. Именно поэтому его фото с пивом не стало скандалом в мае 2021 года.

Ранее стало известно, что британский премьер готов пойти на самые крайние меры, чтобы сохранить свой пост на фоне скандала с вечеринками во время коронавирусного локдауна. Разоблачение коварного плана политика опубликовало издание The Times.