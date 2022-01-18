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Пользователи Facebook высмеяли генерала Вовка за идею обмануть Путина

  /   Обновлено: 18 января 2022 04:00
Политика
Пользователи Facebook высмеяли генерала Вовка за идею обмануть Путина
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 18 января. Президент РФ Владимир Путин согласится на саммит с украинским лидером Владимиром Зеленским после того как тот отправит в отставку главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. Об этом сообщил экс-глава Следственного управления СБУ Василий Вовк.

Генерал-майор подчеркнул, что после этого шага глава украинского государства направит в Донбасс переговорщиков. Он пойдет на это, чтобы признать власти ДНР и ЛНР неспособными к договоренностям. Речь политика вызвала бурную реакцию в украинских соцсетях.

«Разве что тыкву найти, кучера, туфельки и дальше по сценарию», — пишет Владимир Ш.

Василий М. не понимает, в чем смысл совета от Вовка. Он свой хитроумный план огласил публично, и теперь он попросту не сработает.

«Размечтался. Думает, что Путин из тех, лохастых, кому можно лапшу на уши навешать? Боже мой, святая наивность!» — написала Екатерина И.

Александр Ф. отметил, что правительство Украины ищет встречи с Путиным всеми возможными путями. Да вот только ему это не интересно, поскольку он ведет переговоры с действительно важными политиками.

Ранее бывший народный депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что Зеленский повторяет уже классическую ошибку экс-президента Украины Виктора Януковича, разыгрывая спектакль с арестом бывшего украинского лидера Петра Порошенко, который якобы может устроить новый майдан.

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