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Арестович уволился из офиса украинского президента и делегации ТГК по Донбассу

Политика
Арестович уволился из офиса украинского президента и делегации ТГК по Донбассу
facebook.com  /  Алексей Арестович

Киев, 18 января. Внештатный советник главы офиса украинского президента, пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группы по Донбассу Алексей Арестович покинул должности.

Арестович уволился по собственному желанию. Об этом сообщает украинский «4-й канал» в Facebook.

«Арестович уволился с должности внештатного советника главы офиса президента и с должности спикера делегации Украины в ТКГ по Донбассу. По его словам, уволился по собственному желанию, а на следующей встрече ТКГ по Донбассу его уже не будет», — сказано в сообщении.

Сам Арестович заявил, что информация неофициальна, а сам он ушел «по личным причинам». В делегации Киева он проработал с октября 2020 года.

Ранее Арестович заявил, что США оказывают Украине недостаточную помощь для защиты от России. Вашингтон при желании бы уже давно реализовал соответствующую программу, а «не цедил по капле». В качестве доказательства он вспомнил, как США быстро решили проблемы с Вьетнамом, Южной Кореей, Японией и Афганистаном.

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Киев донбасс арестович
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