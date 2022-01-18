Три школы и детский сад эвакуировали из-за сообщений о минировании на Сахалине

Корсаков, 18 января. Информация о минировании школ и детского сада поступила на юге Сахалина в городе Корсакове.

В зданиях в данный момент проводят работы оперативные службы. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

«Утром 18 января поступило сообщение о минировании школ № 1, 3, 4 и детского сада № 7 в городе Корсакове», — сказано в сообщении.

Следователи организовали проверку. Отмечается, что все учеников и персонал оперативно эвакуировали из зданий.

Ранее уральские полицейские задержали 15-летнего подростка за сообщения о «минировании». Сотрудники полиции поймали 15-летнего школьника, который отправлял ложные сообщения о минировании объектов с января по сентябрь 2021 года. Преступление удалось раскрыть сотрудникам спецподразделения по борьбе с компьютерными преступлениями.