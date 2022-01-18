Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 04:13
04:00
Политика
Пользователи Facebook высмеяли генерала Вовка за идею обмануть Путина
04:00
Технологии
Момент космической истины: Баланс сил в околоземном пространстве может измениться
03:59
Политика
Арестович уволился из офиса украинского президента и делегации ТГК по Донбассу
03:42
Происшествия
Три школы и детский сад эвакуировали из-за сообщений о минировании на Сахалине
03:28
Общество
Эндокринолог Жиляев посоветовал при похудении почаще смотреть на свои фото до диеты
03:21
Экономика
Аналитик Гальцев: аренда жилья станет выгоднее ипотеки в 2022 году
03:20
Экономика
Эксперт Михеев спрогнозировал падение доллара до 68 рублей в конце 2022 года
03:00
Экономика
Юрист Сивакова напомнила пенсионерам о запрете на получение льгот сразу по двум основаниям
02:40
Общество
Офтальмолог Азнаурян порекомендовал отказаться от контактных линз во время простуды
02:21
Общество
Экономист Сорокина назвала август самым выгодным для отпуска месяцем
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Три школы и детский сад эвакуировали из-за сообщений о минировании на Сахалине

Происшествия
Три школы и детский сад эвакуировали из-за сообщений о минировании на Сахалине
Пресс-служба Минобразования Крыма

Корсаков, 18 января. Информация о минировании школ и детского сада поступила на юге Сахалина в городе Корсакове.

В зданиях в данный момент проводят работы оперативные службы. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

«Утром 18 января поступило сообщение о минировании школ № 1, 3, 4 и детского сада № 7 в городе Корсакове», — сказано в сообщении.

Следователи организовали проверку. Отмечается, что все учеников и персонал оперативно эвакуировали из зданий.

Ранее уральские полицейские задержали 15-летнего подростка за сообщения о «минировании». Сотрудники полиции поймали 15-летнего школьника, который отправлял ложные сообщения о минировании объектов с января по сентябрь 2021 года. Преступление удалось раскрыть сотрудникам спецподразделения по борьбе с компьютерными преступлениями.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Три школы и детский сад эвакуировали из-за сообщений о минировании на Сахалине
минирование сахалин школы
Комментировать