Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 04:13
04:00
Политика
Пользователи Facebook высмеяли генерала Вовка за идею обмануть Путина
04:00
Технологии
Момент космической истины: Баланс сил в околоземном пространстве может измениться
03:59
Политика
Арестович уволился из офиса украинского президента и делегации ТГК по Донбассу
03:42
Происшествия
Три школы и детский сад эвакуировали из-за сообщений о минировании на Сахалине
03:28
Общество
Эндокринолог Жиляев посоветовал при похудении почаще смотреть на свои фото до диеты
03:21
Экономика
Аналитик Гальцев: аренда жилья станет выгоднее ипотеки в 2022 году
03:20
Экономика
Эксперт Михеев спрогнозировал падение доллара до 68 рублей в конце 2022 года
03:00
Экономика
Юрист Сивакова напомнила пенсионерам о запрете на получение льгот сразу по двум основаниям
02:40
Общество
Офтальмолог Азнаурян порекомендовал отказаться от контактных линз во время простуды
02:21
Общество
Экономист Сорокина назвала август самым выгодным для отпуска месяцем
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Аналитик Гальцев: аренда жилья станет выгоднее ипотеки в 2022 году

  /   Обновлено: 18 января 2022 03:21
Экономика
Аналитик Гальцев: аренда жилья станет выгоднее ипотеки в 2022 году
pixabay.com

Москва, 18 января. Из-за растущих ипотечных ставок арендовать жилье в текущем году будет выгоднее, чем оформлять ипотеку на его приобретение, заявил основатель IT-компании Realiste Алексей Гальцев.

На рынок аренды начинают выходить купленные в период льготной ипотеки квартиры, которые приобретались с инвестиционной целью. Увеличение предложения должно затормозить рост арендных ставок, считает основатель разработавшей нейросеть для мгновенной оценки недвижимости компании Realiste Алексей Гальцев.

«По нашим данным, около 20-25% покупок под невысокий процент в прошлые годы было сделано именно с целью сдачи жилья на долгий срок. Соответственно, эти квартиры скоро начнут экспонироваться», — сообщил РИА Новости эксперт.

По оценкам компании «Этажи», платеж по ипотеке за однокомнатную московскую квартиру площадью 30 квадратных метров со сроком кредитования 20 лет и первоначальным взносом 15% в настоящее время на 15-20% выше ставки аренды на аналогичное жилье.

Ранее эксперты портала «Мир квартир» выяснили, что в 2021 году квартиры на вторичном рынке недвижимости в крупных российских городах в среднем подорожали на 19% — до 82,7 тысячи рублей за «квадрат». В Московской области вторичное жилье выросло в цене на 42%, Севастополе — на 41%, Калининграде — на 39%, Ленинградской области — на 37%.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Аналитик Гальцев: аренда жилья станет выгоднее ипотеки в 2022 году
ипотека жилье недвижимость аренда
Комментировать