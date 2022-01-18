Аналитик Гальцев: аренда жилья станет выгоднее ипотеки в 2022 году

Москва, 18 января. Из-за растущих ипотечных ставок арендовать жилье в текущем году будет выгоднее, чем оформлять ипотеку на его приобретение, заявил основатель IT-компании Realiste Алексей Гальцев.

На рынок аренды начинают выходить купленные в период льготной ипотеки квартиры, которые приобретались с инвестиционной целью. Увеличение предложения должно затормозить рост арендных ставок, считает основатель разработавшей нейросеть для мгновенной оценки недвижимости компании Realiste Алексей Гальцев.

«По нашим данным, около 20-25% покупок под невысокий процент в прошлые годы было сделано именно с целью сдачи жилья на долгий срок. Соответственно, эти квартиры скоро начнут экспонироваться», — сообщил РИА Новости эксперт.

По оценкам компании «Этажи», платеж по ипотеке за однокомнатную московскую квартиру площадью 30 квадратных метров со сроком кредитования 20 лет и первоначальным взносом 15% в настоящее время на 15-20% выше ставки аренды на аналогичное жилье.

Ранее эксперты портала «Мир квартир» выяснили, что в 2021 году квартиры на вторичном рынке недвижимости в крупных российских городах в среднем подорожали на 19% — до 82,7 тысячи рублей за «квадрат». В Московской области вторичное жилье выросло в цене на 42%, Севастополе — на 41%, Калининграде — на 39%, Ленинградской области — на 37%.