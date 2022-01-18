Эксперт Михеев спрогнозировал падение доллара до 68 рублей в конце 2022 года

Москва, 18 января. Американская валюта может упасть до 68 рублей к концу 2022 года. Об этом сообщил инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев.

По словам эксперта, доллар на мировом рынке уже стал ослабляться к другим валютам, развернувшись от полуторагодовых максимумов. Михеев отметил, что такая тенденция должна поддержать курс рубля, передает "Прайм".

«Отметку 70 при благоприятном стечении обстоятельств по паре можно будет увидеть в ближайшие четыре месяца», — добавил Михеев.

Кроме того, он подчеркнул, что рост цен на энергоносители, составляющие основную часть экспорта России, создает сильный приток валютной выручки в страну, что благоприятно сказывается на рубле.

Однако стоит отметить, что укрепление российской валюты зависит от ослабления геополитической напряженности.

Ранее старший экономический консультант компании Applied Finance Advisors Джон Тамни заявил, что США могут попытаться лишить Россию доллара, однако это не удастся из-за специфики обращения валюты в мире.