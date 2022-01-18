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Юрист Сивакова напомнила пенсионерам о запрете на получение льгот сразу по двум основаниям

Экономика
Юрист Сивакова напомнила пенсионерам о запрете на получение льгот сразу по двум основаниям
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 18 января. Каждый пенсионер имеет определенные обязанности, в том числе и запреты. Одним из них является получение выплат или льгот сразу по двум основаниям, рассказала юрист Ирина Сивакова.

Она объяснила, что если гражданин может получать льготу как пенсионер по старости и как инвалид, ему необходимо выбрать только одну из них. По словам Сиваковой, также нельзя иметь одновременно два типа отчислений. Так, получающий средства за выслугу лет военный пенсионер не может обратиться за дополнительной пенсией по старости, поскольку это будет нарушением закона, передает PRIMPRESS.

Еще один запрет касается доплаты за совершеннолетнего иждивенца, обучающегося на очной форме. В случае, если ребенок был отчислен, получатель отчислений должен немедленно уведомить об этом Пенсионный фонд России. Помимо этого, пожилым гражданам запрещается оформлять уход за нетрудоспособными родственниками. Данная компенсация полагается только тем, кто не получает никаких пенсионных отчислений.

Ранее стало известно, что в текущем году средний размер страховой пенсии по старости составит 18 984 рубля. По словам министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, данное изменение затронет 30,8 миллиона граждан.

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