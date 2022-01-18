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Экономист Сорокина назвала август самым выгодным для отпуска месяцем

Общество
Экономист Сорокина назвала август самым выгодным для отпуска месяцем
pixabay.com

Москва, 18 января. Выгоднее всего в этом году идти в отпуск в марте, августе, сентябре и декабре, подсчитала доцент экономического факультета РУДН, кафедра бухучета, аудита и статистики Лариса Сорокина.

Вопрос о наилучшем для отпуска месяце экономист решила исходя из того, что зарплата считается по рабочим дням. Для примера Сорокина предложила взять самый короткий и длинный месяцы. В 2022 году это будут январь, в котором всего 16 рабочих дней и август – 23 рабочих дня.

«Допустим ежемесячный оклад работника 60 тысяч рублей, а отпуск планируется на 7 календарных дней, тогда отпускные составят 14 334,46 рублей (формула для расчета: (60 000*12/12/29,3) *7). Но если работник выберет для отдыха 10-16 января, его фактически отработанное время составляет 11 дней, а зарплата за январь – 41 250 рублей. То есть вместе с отпускными он получит 55 584,46 рублей», — сообщила агентству «Прайм» экономист.

Если отпуск планируется с 8 по 14 августа, считаться отработанными будут 18 дней, а зарплата вместе с отпускными составил 61 291,06 рубля. Помимо августа наиболее выгодными для отпуска месяцами специалист назвала март, сентябрь и декабрь, в которых по 22 рабочих дня.

Данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru показали, что размер трат россиян в период пандемии коронавируса снизился на 44%. Среди граждан с зарплатой ниже 50 тысяч рублей в месяц экономить стала почти половина респондентов.

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