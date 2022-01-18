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Пользователи Twitter разгневаны финансовой несправедливостью в Британии

  /   Обновлено: 18 января 2022 02:12
Общество
Пользователи Twitter разгневаны финансовой несправедливостью в Британии
torange.biz

Лондон, 18 января. Отчет объединения Oxfam показал, что за время коронавирусной пандемии богатые люди в Британии еще больше увеличили свой капитал, а бедные продолжили терять деньги.

Согласно информации от организации, десять богатейших бизнесменов в мире улучшили доход минимум в два раза. При этом число тех, кто находится за чертой бедности, неуклонно растет.

Сообщается, что ежедневно от голода и невозможности обратиться к врачу умирает свыше 21 тыс. человек. Отчет стал поводом для широкого обсуждения среди британцев.

«Эти десять человек в одиночку могут решить проблему голода, и после этого у них все еще останутся деньги, чтобы никогда больше не заботиться о работе», — прокомментировал @beltfedgob.

Один из пользователей уверен, что коронавирусная пандемия была придумана для миллиардеров, чтобы они могли еще больше заработать. Он надеется, что теперь люди очнутся и увидят, что им врут.

«Так нам теперь еще больше пандемий ожидать, правильно?» — спросил @01Individual.

Читатель @IvanMcCormack интересуется, в какой момент у богатых появляется мысль, что они уже достаточно заработали и могут что-то отдать обществу. Например, они могли бы больше платить своим сотрудникам.

Ранее стало известно, что Великобританию ждет рост числа домохозяйств, неспособных оплачивать счета за электроэнергию. В апреле 2022 года, когда будут повышены тарифы, их количество увеличится с сегодняшних 9% до 27%.

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