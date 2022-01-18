Жительница ЯНАО зарезала собутыльника и попыталась скрыть убийство

Салехард, 18 января. СК завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы Красноселькупского района. Женщина убила приятеля и попыталась скрыть преступление.

В августе 2021 года женщина распивала спиртные напитки со своим приятелей. Между ними вспыхнул конфликт, в результате которого женщина нанесла ножевое ранение в область груди собутыльника. Об этом сообщает следственный комитет, передает «Ямал-медиа».

Позже она попыталась скрыть следы преступления и создать алиби. Следователям удалось восстановить истинную картину трагедии. Материалы переданы в суд.

Ранее тагильчанин застрелил собственную сестру после ее отказа ухаживать за пожилой матерью. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.