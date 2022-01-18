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Суд обнародовал доходы Google и Meta в России

Экономика
Суд обнародовал доходы Google и Meta в России
pxhere.com

, 18 января. Годовой доход иностранных IT-компаний Google и Meta в России составил 144,4 и 39,8 млрд рублей соответственно.

Однако не указывается, за какой именно год приведены показатели. Российский суд постановил оштрафовать компании на пять процентов от совокупного дохода, говорится в сообщении суда.

В декабре российский суд наложил оборотный штраф на Google в размере 7,2 млрд рублей за повторное неудаление запрещенной информации. За аналогичные нарушения получила штраф и компания Meta в размере 2 млрд рублей.

Ранее американская компания Apple подчинилась требованиям Роскомнадзора и создала личный кабинет на сайте ведомства. Такие требования были предъявлены к Google, Meta (ранее Facebook), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Discord и другим. Однако ни одна из компаний не стала выполнять требования.

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