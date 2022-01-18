Эпидемиолог Горелов определил сроки распространения «Омикрона» до регионов России

Москва, 18 января. Распространение омикрон-штамма коронавируса до российских регионов может занять до двух недель. Соответствующее заявление сделал заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он объяснил, что столь быстрое распространение штамма связано с завершением каникул. По словам Горелова, после новогодних праздников в Россию вернулись туристы из 20 стран, в том числе тех, где «Омикрон» уже успел размножиться в популяции. Об этом эпидемиолог рассказал в беседе с «Известиями».

«Сейчас ввоз из-за границы уже не ключевой источник, есть распространение инфекции внутри страны, штамм появился в популяции. Есть случай в Ростове-на-Дону, где ребенок и мама, которые никуда не выезжали, заболели одномоментно», — добавил Горелов.

При этом пик распространения омикрон-штамма коронавируса в России ожидается в феврале. Как отметил ранее вирусолог Александр Чепурнов, в данный период количество случаев инфицирования новой мутацией достигнет максимума.