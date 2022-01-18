Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 02:42
02:40
Общество
Офтальмолог Азнаурян порекомендовал отказаться от контактных линз во время простуды
02:21
Общество
Экономист Сорокина назвала август самым выгодным для отпуска месяцем
02:17
Общество
Прививки и маски помогут защититься от штамма «Омикрон» в коллективе
02:12
Общество
Пользователи Twitter разгневаны финансовой несправедливостью в Британии
02:12
Происшествия
Жительница ЯНАО зарезала собутыльника и попыталась скрыть убийство
02:00
Общество
Скрипач Притчин: Сегодня никого не удивишь виртуозной техникой, ценится оригинальность и интеллект
01:51
Экономика
Суд обнародовал доходы Google и Meta в России
01:45
Общество
Эпидемиолог Горелов определил сроки распространения «Омикрона» до регионов России
01:24
Экономика
Аналитик Прохорова рассказала о перспективных акциях американских ритейлеров
01:22
Шоу-бизнес
Дрю Бэрримор рассказала о дружбе с Кортни Кокс из-за ложной беременности
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Аналитик Прохорова рассказала о перспективных акциях американских ритейлеров

Экономика
Аналитик Прохорова рассказала о перспективных акциях американских ритейлеров
pixabay.com/PD

Москва, 18 января. Инвесторам стоит обратить внимание на акции американских ритейлеров, которые были допущены к торгам на Мосбирже 3 января, считает аналитик УК «Открытие» («Открытие Инвестиции») Ирина Прохорова.

Всего к торгам на Мосбирже было допущено 80 новых акций иностранных компаний. Специалист посоветовала обратить внимание на Nordstrom. Компания пережила существенное снижение продаж в 2021 году из-за локдаунов. Ее финансовые показатели с тех пор улучшились, но полностью не восстановились. Поэтому компания стоит недорого, считает аналитик.

Кроме того, специалист отметила рекордную выручку и прибыль American Eagle Outfitters, которые опережают внутренние ориентиры на год.

«В пределах 4% повысилась маржинальность по валовой прибыли, операционная маржа улучшилась до 16,5%, не наблюдавшихся с 2007 года. В случае, если высокий спрос и положительные изменения окажутся устойчивы, компания может быть интересна», — сообщила агентству «Прайм» Прохорова.

Аналитик посоветовала обратить внимание на акции изготовителя и поставщика химикатов Avantor, сети супермаркетов Sprouts Farmers Market, Inc и компании по продаже спортивных товаров Dick’s Sporting Goods.

Ранее директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов заявил, что существует несколько периодов, используя которые инвестор в акции сможет получить максимальную выгоду. Первым окном возможностей является март-апрель, когда эмитенты публикуют годовую бухгалтерскую отчетность.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Аналитик Прохорова рассказала о перспективных акциях американских ритейлеров
акции инвестиции накопления
Комментировать