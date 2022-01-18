Аналитик Прохорова рассказала о перспективных акциях американских ритейлеров

Москва, 18 января. Инвесторам стоит обратить внимание на акции американских ритейлеров, которые были допущены к торгам на Мосбирже 3 января, считает аналитик УК «Открытие» («Открытие Инвестиции») Ирина Прохорова.

Всего к торгам на Мосбирже было допущено 80 новых акций иностранных компаний. Специалист посоветовала обратить внимание на Nordstrom. Компания пережила существенное снижение продаж в 2021 году из-за локдаунов. Ее финансовые показатели с тех пор улучшились, но полностью не восстановились. Поэтому компания стоит недорого, считает аналитик.

Кроме того, специалист отметила рекордную выручку и прибыль American Eagle Outfitters, которые опережают внутренние ориентиры на год.

«В пределах 4% повысилась маржинальность по валовой прибыли, операционная маржа улучшилась до 16,5%, не наблюдавшихся с 2007 года. В случае, если высокий спрос и положительные изменения окажутся устойчивы, компания может быть интересна», — сообщила агентству «Прайм» Прохорова.

Аналитик посоветовала обратить внимание на акции изготовителя и поставщика химикатов Avantor, сети супермаркетов Sprouts Farmers Market, Inc и компании по продаже спортивных товаров Dick’s Sporting Goods.

Ранее директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов заявил, что существует несколько периодов, используя которые инвестор в акции сможет получить максимальную выгоду. Первым окном возможностей является март-апрель, когда эмитенты публикуют годовую бухгалтерскую отчетность.