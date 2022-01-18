Дрю Бэрримор рассказала о дружбе с Кортни Кокс из-за ложной беременности

Лос-Анджелес, 18 января. Актриса Дрю Бэрримор испытывала страх перед беременностью, что побудило ее обратиться к коллеге по фильму «Крик» Кортни Кокс.

Артистка в возрасте 21 года опасалась, что у нее будет ребенок. В тот период она участвовала в съемках оригинального хоррора «Крик» и рабочий процесс давался ей тяжело.

«Я помню, что на съемках у меня был нервный срыв, потому что у меня было ложное ощущение беременности. Я все время спрашивала у Кортни: «Как ты узнаешь, беременна ли ты?» Мы должны были снять этот фильм, но, боже мой, я только что начала с кем-то встречаться», — отметила актриса.

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Бэрримор рассказала, что чувствовала себя в безопасности, доверившись Кокс. Ей показалось, что она достаточно зрелый человек для подобных вопросов.

«Я была старше, и я была правильным человеком, чтобы спросить у меня об этом!» — ответила Кортни.

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