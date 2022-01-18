Медфизик Харпер: спортсменки-трансгендеры всегда будут иметь преимущество в соревнованиях

Вашингтон, 18 января. Мужчины, сменившие пол и профессионально занимающиеся спортом, всегда будут иметь преимущество над женщинами. Об этом заявила медицинский физик Британского университета Лафборо и трансгендер Джоанна Харпер.

Национальная коллегиальная спортивная ассоциация (NCAA) требует, чтобы спортсменки-трансгендеры прошли годовой курс подавления тестостерона, если при половом созревании они были мужчинами. Однако многочисленные исследования показали, что этого времени недостаточно, чтобы трансгендеры и обычные женщины имели равные шансы в каких-либо соревнований. Об этом пишет Fox News.

«Для транс-женщин, которые успешно подавляли тестостерон в течение 12 месяцев, степень потери мышечной массы составляет всего приблизительно -5%. Подавление тестостерона не устраняет спортивного преимущества, приобретенного в условиях высокого уровня тестостерона в период полового созревания, в то время как преимущество мужского опорно-двигательного аппарата сохраняется», — утверждают сотрудники канадского Института Макдональда-Лорье.

wikipedia.org / Ludovic Bertron

Это мнение поддержала и Джоанна Харпер, которая является и медицинским физиком, и трансгендером, профессионально занимающимся бегом. В своем интервью она подчеркнула, что трансгендеры в любом случае имеют большую силу в сравнении с обычными женщинами.

«Это основано на моем клиническом опыте, а не на опубликованных данных, но я бы сказала, что у меня нет никаких сомнений», — отметила ученая.

Ранее стало известно, что парламент Канады принял закон о запрете в стране так называемой конверсионной терапии для представителей ЛГБТ-сообщества. Согласно новому закону, отныне любому, кто захочет подвергнуть члена ЛГБТ-сообщества конверсионной терапии, вне зависимости от согласия и возраста этого лица, может грозить до пяти лет тюремного заключения.