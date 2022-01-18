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ТПУ у «Улицы Дыбенко» улучшит сообщение между Петербургом и Ленобластью

Общество
ТПУ у «Улицы Дыбенко» улучшит сообщение между Петербургом и Ленобластью
Народные новости  /  Арсений Островский

Санкт-Петербург, 18 января. Пилотный проект транспортно-пересадочного узла «Мегалайна» позволит сократить время пути для петербургских пассажиров на десять минут.

На станции метро «Улица Дыбенко» в 2025–2026 годах может появиться ТПУ, который объединит подземку, автовокзал, перехватывающие парковки и торговые площади. «Мегалайн» планирует инвестировать в создание в Петербурге сети из более чем 60 ТПУ. Об этом рассказали в пресс-службе компании, передают «Невские новости».

В ближайшие три-четыре года «Мегалайн» хочет запустить еще три пилотных проекта. ТПУ должны появиться у «Гражданского проспекта», «Проспекта Большевиков» и «Старой деревни». Об этом рассказал руководитель компании «Пассажир ТВ», эксперт в области транспорта и транспортной инфраструктуры, Михаил Бурцев.

«Транспортно-пересадочный узел у станции метро «улица Дыбенко» должен решить важную задачу — улучшить сообщение между Петербургом и Ленинградской областью. Всю логистику удастся свести в одну точку. Что касается времени в пути, которое поможет сэкономить ТПУ, это его подсчитать довольно проблематично, так как один пассажир проезжает всего пару остановок, а другой — пять и более. Но если говорить о приблизительной экономии времени, то это где-то десять минут», — сказал он.

Примерно компания инвестирует в четыре пилотных ТПУ от 16 до 18 млрд рублей. Также в «Мегалайне» обсуждают варианты создания ТПУ у «Удельной» и «Парнаса».

Ранее генеральный директор ООО «Мегалайн» Геннадий Корупятник рассказал о перспективах проектов «Горская» и ТПУ. Первым в цепочке ТПУ компания намерена построить транспортно-пересадочной узел в Старой деревне.

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метро тпу мегалайн
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