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Брэдли Купер во время съемок «Аллеи кошмаров» был голым шесть часов

  /   Обновлено: 18 января 2022 00:48
Шоу-бизнес
Брэдли Купер во время съемок «Аллеи кошмаров» был голым шесть часов
flickr.com  /  El Hormiguero / CC BY-ND 2.0

Лос-Анджелес, 18 января. Голливудский актер Брэдли Купер вспомнил о съемках фильма «Аллея кошмаров». В одной из сцен он был на экране полностью обнаженным, но ради этого ему пришлось сидеть раздетым около шести часов.

Кинолента режиссера Гильермо Дель Торо стартует в российских кинотеатрах 20 января, но в США его начали показывать еще в декабре 2021 года. Несмотря на плохие кассовые сборы, нуарная драма положила преимущественно положительные отзывы среди критиков. Об этом пишет ScreenRant.

Купер исполнил роль афериста Стэнтона «Стэна» Карлайла, который делает вид, что умеет разговаривать с мертвыми. В своем недавнем интервью он поделился некоторыми деталями съемочного процесса.

Брэдли Купер во время съемок «Аллеи кошмаров» был голым шесть часов
Кадр из фильма «Аллея кошмаров» /

«Я помню, как читал сценарий и думал: "Он маринованный панк в этой ванне, и эта история.... Ты должен это сделать". Я до сих пор помню тот день, когда я просто шесть часов был голым перед командой, и это был первый рабочий день Тони Коллетт. Она была удивлена. Это было довольно тяжело», — отметил Брэдли.

Ранее стало известно, что актер Райан Рейнольдс помог собрать почти 1 млн долларов в пользу фонда SickKids с помощью вирусной кампании «Уродливый свитер». Идея родилась из розыгрыша, связанного с его коллегами Хью Джекманом и Джейком Джилленхолом.

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кино брэдли купер аллея кошмаров
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