Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 01:12
01:03
Общество
Медфизик Харпер: спортсменки-трансгендеры всегда будут иметь преимущество в соревнованиях
00:54
Общество
ТПУ у «Улицы Дыбенко» улучшит сообщение между Петербургом и Ленобластью
00:48
Шоу-бизнес
Брэдли Купер во время съемок «Аллеи кошмаров» был голым шесть часов
00:45
Общество
Госдума собирается рассмотреть закон о запрете на рекламу заменителей женского молока
00:43
Общество
Эпидемиолог Горелов оценил возможность завершения пандемии в 2022 году
00:39
Общество
Центр Гамалеи: в феврале заболеваемость штаммом «Омикрон» в России пойдет на спад
00:38
Общество
Роспотребнадзор: российские вакцины эффективны против штамма «Омикрон»
00:36
Общество
Роспотребнадзор: возможность заразиться разными штаммами коронавируса одновременно есть
00:29
Общество
Служебный транспорт и такси должны проходить ежегодный техосмотр
00:25
Общество
Профессор Альтштейн: вакцинация подростков от COVID-19 может стать плановой в России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Госдума собирается рассмотреть закон о запрете на рекламу заменителей женского молока

Общество
Госдума собирается рассмотреть закон о запрете на рекламу заменителей женского молока
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 18 января. Госдума в первый день после каникул, 18 января, обсудит инициативы о культурных ценностях и рекламе заменителей женского молока, а также о выплате маткапитала отцам-одиночкам.

Во вторник состоится первое пленарное заседание Госдумы после новогодних праздников. В ходе заседания в первом чтении будут рассмотрены несколько социальных инициатив.

Парламентарии собираются поднять на обсуждение инициативу о выплате материнского капитала отцам-одиночкам, воспитывающим детей после смерти жены. Также будет обсуждаться инициатива о выплате 10 тысяч рублей трудоспособным родителям, воспитывающим ребенка-инвалида до 18 лет. Депутаты подробно рассмотрят и законопроект, запрещающий рекламу заменителей женского молока.

Недавно в Госдуме поддержали поправку о пожизненном заключении за половые преступления против детей. Изменение касается педофилов, которые совершили действия сексуального характера в отношении детей, не достигших 14-летия.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Госдума собирается рассмотреть закон о запрете на рекламу заменителей женского молока
депутаты каникулы законопроекты
Комментировать