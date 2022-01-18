Госдума собирается рассмотреть закон о запрете на рекламу заменителей женского молока

Москва, 18 января. Госдума в первый день после каникул, 18 января, обсудит инициативы о культурных ценностях и рекламе заменителей женского молока, а также о выплате маткапитала отцам-одиночкам.

Во вторник состоится первое пленарное заседание Госдумы после новогодних праздников. В ходе заседания в первом чтении будут рассмотрены несколько социальных инициатив.

Парламентарии собираются поднять на обсуждение инициативу о выплате материнского капитала отцам-одиночкам, воспитывающим детей после смерти жены. Также будет обсуждаться инициатива о выплате 10 тысяч рублей трудоспособным родителям, воспитывающим ребенка-инвалида до 18 лет. Депутаты подробно рассмотрят и законопроект, запрещающий рекламу заменителей женского молока.

Недавно в Госдуме поддержали поправку о пожизненном заключении за половые преступления против детей. Изменение касается педофилов, которые совершили действия сексуального характера в отношении детей, не достигших 14-летия.