Эпидемиолог Горелов оценил возможность завершения пандемии в 2022 году

Москва, 18 января. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов оценил шанс на завершение пандемии коронавируса в 2022 году.

Эпидемиолог прокомментировал прогноз главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебреисуса об окончании пандемии коронавируса в 2022 году в интервью газете «Известия». Врач напомнил, что подобные предположения делались и в 2020 году.

«Прогноз сделан на основании математической модели, но не всегда прогнозы совпадают с реальным положением дел. Нам пророчили завершение пандемии летом 2020 года, но пришел британский вариант, и заболеваемость, которая к лету снизилась, опять пошла в рост», — сообщил Горелов.

Пока вакцинировано только 11% мирового населения, а желательно приблизиться к 60% коллективного иммунитета по всему миру, отметил эпидемиолог. Он напомнил, что в мире доступа к вакцине не имеют некоторые страны, в частности африканские.

Окончание пандемии коронавируса в 2022 году Горелов сравнил с надеждой «на появление света в конце тоннеля». Однако вирус продолжит мутировать, пока ему есть где развиваться, предупредил эпидемиолог.

Специалисты Роспотребнадзора ранее перечислили основные симптомы инфицирования штаммом коронавирусной инфекции «Омикрон». Пациентов чаще всего беспокоит слабость и головные боли. При этом у них реже теряется обоняние и практически не меняются вкусовые ощущения.