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Центр Гамалеи: в феврале заболеваемость штаммом «Омикрон» в России пойдет на спад

Общество
Центр Гамалеи: в феврале заболеваемость штаммом «Омикрон» в России пойдет на спад
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 18 января. Заболеваемость штаммом коронавируса «Омикрон» в России в январе выросла, однако в феврале должна пойти на спад. Об этом заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн.

Как заявил эксперт, если опираться на американский и британский опыт заболеваемости новым вариантом коронавируса, то становится понятно, что «Омикрон» достигает своего пика в течение месяца, затем идет вниз, передают «Известия».

По словам специалиста, к началу февраля исполнится месяц, как штамм в России находится на подъеме. По этой причине Альтштейн спрогнозировал падение показателей заражения «Омикроном».

Ранее академик РАН Виталий Зверев заявил, что наличие низкого уровня антител после коронавируса не говорит об отсутствии иммунитета.

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пик коронавирус омикрон
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