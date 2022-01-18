Роспотребнадзор: российские вакцины эффективны против штамма «Омикрон»

Москва, 18 января. Эффективность вакцин от коронавируса с учетом прихода «Омикрона» принципиально не поменялась. Об этом сообщил замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Ученый в беседе с «Известиями» отметил, что в подходах к лечению принципиально ничего не меняется: используются те же самые вакцинальные платформы, поскольку они доказали их эффективность. Сейчас изучается вируснейтрализующая способность вакцин.

«Было показано, что эффективность снижается с 97% до 80%, но не упала ниже допустимого порога», — указал Горелов.

Происходит расширение репертуара антител при наличии ревакцинирующей дозы. При этом вакцинальная платформа может меняться, из-за чего способность защищать сохраняется на высоком уровне, подчеркнул специалист.

«Самое сложное было вначале — разработать саму вакцину, технологию производства и масштабировать производство. Сейчас поменять их компоненты не представляет какого-либо труда», — заявил ученый.

Горелов отметил, что сейчас в разработке новых вакцин участвует множество научных организаций. Однако важно понимать, что в мае 2020 было 43 кандидатных препарата, но до статуса вакцин дошли лишь три.

Ранее профессор Анатолий Альтштейн развеял миф о безопасности штамма «Омикрон». Он отметил, что российская медицина готова к появлению более заразного варианта вируса.